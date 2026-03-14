Edirne\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, Edirne-Lalapaşa karayolu Yenişehir Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ç. idaresindeki 22 ABV 162 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 59 ANL 723 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE