Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Keşan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gözyaşları içinde anlar yaşandı.

23.11.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği sırada arkadaşı, polis ekiplerine sarılarak gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Nazmi Başar Caddesi'nde A.E.Ö. yönetimindeki 17 ADU 338 plakalı motosiklet, Sancar Sokak istikametinden Nazmi Başar Caddesi'ne çıkan G.A.T. (63) yönetimdeki 45 U 1441 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan motosiklet bir apartmanın bahçesine girerek devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü A.E.Ö. ve arkasında bulunan arkadaşı N.S.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri N.S.D'ye müdahale ederken, A.E.Ö ise müdahalesi sırasında kaza yerindeki polis memuruna sarılarak, gözyaşlarını tutamadı. Polis, yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Sağlık, edirne, trafik, Polis, Keşan, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 23:45:33. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.