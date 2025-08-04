Edirne\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Y.G.'nin kullandığı GQ 311 KR plakalı otomobil ile Z.A.Y. idaresindeki 22 BA 109 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE