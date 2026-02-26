Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Edirne'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
26.02.2026 14:59
İpsala'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala'ya giden O.U. (31) yönetimindeki 22 AFB 770 plakalı otomobil, Sarpdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, O.U. ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.T. (24) ve G.T. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

