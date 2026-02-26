Edirne\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala'ya giden O.U. (31) yönetimindeki 22 AFB 770 plakalı otomobil, Sarpdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, O.U. ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.T. (24) ve G.T. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE