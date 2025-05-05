Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü ve Eşi Yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü ve Eşi Yaralandı

Edirne\'de Trafik Kazası: Sürücü ve Eşi Yaralandı

Havsa kara yolunda devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2025 14:06
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Edirne'de Havsa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan sürücü ve eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 59 UB 850 plakalı otomobil, Havsa-Edirne kara yolu Sazlıdere köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu ve devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü K.B. ve yanında bulunan eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü ve Eşi Yaralandı - Son Dakika

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