Edirne\'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Sahili'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erikli Köyü Sahili'nden Mecidiye Köyü Sahili istikametine giden Öner Karapınar yönetimindeki 22 FB 651 plakalı otomobil, Tuz Gölü Taşkın Koruma Tesisi'ni geçtikten sonraki virajda, karşı istikametten gelen ve sürücüsü bilinmeyen 34 AVC 464 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Öner Karapınar ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Sami Sazlı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sami Sazlı ile Öner Karapınar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE