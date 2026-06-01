Edirne'de Trafik Kazasında Dil Sorunu
Edirne'de Trafik Kazasında Dil Sorunu

01.06.2026 00:04
Edirne'de bir trafik kazasında Bulgar plakalı araç sahipleri ile yerel vatandaşlar arasında dil sorunu yaşandı.

Edirne'de Bulgar plakalı otomobil ile başka bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasının ardından, taraflar arasında dil sorunu yaşandı.

Kaza, Edirne'de Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi'nde meydana geldi. Bulgar plakalı otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Türkçe bilmeyen Bulgar vatandaşları ile Edirneli vatandaşlar arasında iletişim kurmakta güçlük yaşandı. Taraflar uzun süre birbirlerini anlamaya çalışırken, çevrede bulunan vatandaşlar tercümanlık yaparak iletişimin sağlanmasına yardımcı olmaya çalıştı. Yaşanan dil sorunu beden dili ile çözülmeye çalışıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Edirne, Yaşam, Son Dakika

