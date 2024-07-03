Edirne\'de trafik kazasında hayatını kaybeden Ordulu baba, oğlu ve yeğen toprağa verildi

3.Sayfa

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ordulu baba, oğlu ve yeğen, Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Edirne'nin Keşan ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden Mustafa Karayiğit (34) yönetimindeki 52 ADS 569 plakalı kamyonet, Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında önünde giden S.K. (68) yönetimindeki 22 ACP 663 plakalı traktöre takılı buğday yüklü römorka çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ile birlikte oğlu Emir (12) ve yeğeni Beytyullah Karayiğit (18) hayatını kaybetti, traktör sürücüsü S.K. yaralandı.

Karayiğit ailesinin cenazeleri, Keşan Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi. Cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler aile aynı mahalledeki kabristanlığına defnedildi.

Aynı zamanda hayatını kaybedenlerin akrabası olan Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit de törene katılarak taziyeleri kabul etti. - ORDU