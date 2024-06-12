Edirne'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; İpsala Sınır Kapısı istikametine giden Yunanistan vatandaşı N.S. idaresindeki KOZ 1928 plakalı otomobil, UMAT İbrahim Girgin Tır Parkı'ndan çıkış yapan Cemali Günşan (65) idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Günşan, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü N.S. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE