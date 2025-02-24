Edirne'de Usulsüz Arazi Satışı: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne'de Usulsüz Arazi Satışı: 10 Gözaltı

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Edirne'de eski muhtarın usulsüz satış yaptığı 15 dönüm arazide 10 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2025 18:12
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Edirne'de eski muhtar köy arazisini sattı

Edirne'de usulsüz soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE - Edirne'de bir köyde usulsüz olarak ihaleyle satılan 15 dönüm arsayla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında eski muhtar ve iş insanlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de merkeze bağlı İskender köyde 2015 yılında köyün tüzel kişiliğine ait 15 dönüm arazinin usulsüz olarak ihaleyle satışı yapıldı. Satışı yapılan 15 dönüm arazinin geliri ise eski köy muhtarlığınca usulsüz olarak kullanıldığı tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonla dönemin eski muhtarı, azaları ve aralarında iş insanlarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Usulsüz Arazi Satışı: 10 Gözaltı - Son Dakika

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