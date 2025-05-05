Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 16,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

TEM Otoyolu Gişeler bölgesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpek unsuru ve İHA destekli müştereken icra edilen takipli operasyon faaliyetinde 16 kilo 500 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - EDİRNE