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Edirne'de Vatandaşlara Siber Suç Farkındalık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Edirne'de Vatandaşlara Siber Suç Farkındalık Eğitimi Verildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpsala ilçesindeki vatandaşlara siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi. Jandarma ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara görsel içerikli broşürler de dağıtıldı. Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Edirne\'de Vatandaşlara Siber Suç Farkındalık Eğitimi Verildi
16.01.2024 - 13:06,
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpsala ilçesi Paşaköy ve Korucu köylerindeki vatandaşlara siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle maddi ve manevi kayıplarına neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti icra eden jandarma ekipleri, konu ile ilgili vatandaşlara görsel içerikli broşür de dağıttı.

Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek vatandaşların maddi ve manevi zararlarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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