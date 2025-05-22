Edirne'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Edirne'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

22.05.2025 00:07
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Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir ev yandı, mahalleli yangına müdahale etti ve itfaiye geldi.

Alev alev yanan ev küle döndü, mahalleli seferber oldu

EDİRNE - Edirne'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken iki evin de çatısı zarar gördü.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, iki evin de çatısı zarar gördü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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