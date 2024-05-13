Edirne'de yapılan operasyonlarda 2 sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de yapılan operasyonlarda 2 sürücü tutuklandı

Edirne\'de yapılan operasyonlarda 2 sürücü tutuklandı

Edirne polisi, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarından ülkeye giriş yapmak isteyen 2 tırda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon sonucunda 828 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 kilo 400 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan 2 sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.05.2024 20:12
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Tırlara gizledikleri uyuşturucuları Türkiye'ye sokmak üzereyken Edirne polisinin şok operasyonları ile gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlükleri ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik koordineli çalışmalar çerçevesinde iki farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarından ülkeye giriş yapmak isteyen iki tır durdurularak, araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda K.M.Y. isimli şahıs 828 gram skunk uyuşturucu maddesi ile H.E. isimli şahıs ise 1 kilo 400 gram kokain ile yakalandı. Uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 sürücü, işlemleri akabinde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de yapılan operasyonlarda 2 sürücü tutuklandı - Son Dakika

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