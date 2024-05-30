Edirne'de yapılan şok uygulamada 7 göçmen ve 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de yapılan şok uygulamada 7 göçmen ve 5 şüpheli yakalandı

Edirne\'de yapılan şok uygulamada 7 göçmen ve 5 şüpheli yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada 505 personel ile 4 bin 322 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda 7 göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 113 araç sürücüsüne 224 bin 169 lira idari para cezası kesildi ve 4 sürücünün belgesine el konuldu. Kontrollerde 52 iş yerine 54 bin 128 para cezası kesildi ve 16 kişiye sigara içmekten 15 bin 632 lira idari para cezası uygulandı.

30.05.2024 11:41
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Edirne'de 505 personelin katılımıyla gerçekleştirilen şok uygulamada 4 bin 322 şahıs sorgulanırken, 7 göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 46 noktada 505 polisin katılımıyla şok uygulama yapıldı. 4 bin 322 şahsın sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş ekipleriyle birlikte trafik ekipleri de uygulamaya destek verdi. Bin 40 aracın kontrol edildiği uygulamada 113 araç sürücüsüne 224 bin 169 lira idari para cezası kesildi. Evrak eksikliği tespit edilen 1 araç ve 1 motosiklet trafikten men edilirken, 4 sürücünün de belgesine el konuldu.

Denetimlerin bir diğer adresi de iş yerleri oldu. Umuma açık 52 iş yerinden gerçekleştirilen kontrolde 4 iş yerine 54 bin 128 para cezası kesildi. Kapalı alanda sigara içen 16 şahsa 15 bin 632 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca uygulama, 6 Suriye uyruklu ve 1 Cezayir uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de yapılan şok uygulamada 7 göçmen ve 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yapılan şok uygulamada 7 göçmen ve 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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