Edirne\'de Yaya Geçidinde Kaza: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 86 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Necati Kozan'a, A.S. yönetimindeki 35 ELN 16 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kozan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE