Edirne'de Yaya Kazası Kamerada

Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

EDİRNE - Edirne'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa, İlhami Ertem Caddesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idareindeki 22 DD 367 plakalı otomobil yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Ç.Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya vatandaş Ç.Y.,yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı yaya Ç.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.