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Edirne'de Yılbaşı Eğlencesinde 'Laf Atma' Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Edirne'de Yılbaşı Eğlencesinde 'Laf Atma' Tartışması Kavgaya Dönüştü

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir mekanda yılbaşı eğlencesi sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu genç bir adam göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın şüphelisi tutuklandı ve bıçaklanan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Edirne\'de Yılbaşı Eğlencesinde \'Laf Atma\' Tartışması Kavgaya Dönüştü
02.01.2024 - 12:19,
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Edirne'de yılbaşı eğlencesinde 'laf atma' tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan 27 yaşındaki genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, olayın şüphelisi 22 yaşındaki gençte tutuklandı.

İddialara göre; Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir mekanda yılbaşı eğlencesi yapan 23 yaşındaki kadın E.Y.A ile eski erkek arkadaşı 27 yaşındaki Y.K. arasında tartışma yaşandı. Mekanın dışına taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görünce olaya dahil olan kadının 22 yaşındaki sevgilisi O.K., yanındaki bıçakla eski erkek arkadaş Y.K.'yı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bıçaklanan Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadın ve erkek arkadaşı ise arabayla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şüphelisi O.K. suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sevk edildiği mahkemece 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Y.K. ise, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Yılbaşı Eğlencesinde 'Laf Atma' Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Yılbaşı Eğlencesinde 'Laf Atma' Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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