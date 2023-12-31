Edirne\'de Yılbaşı Güvenliği İçin Önlemler Alınıyor

Edirne'de 2024 yılının, huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 861 personel, 165 araç, 1 hava aracı ve 1 dedektör köpeği ile kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri başta olmak üzere, cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından vatandaşlara kimlik ve GBT kontrolü yapılıyor. Önlemler çerçevesinde vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini temin etmek için 861 personel, 165 araç, 1 hava aracı ve 1 dedektör köpeğinin görev alacağı kentte, güvenlik güçleri teyakkuz halinde olacak.

Ayrıca, Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı, 315 personel, 74 araç, 5 drone, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 37 personel ve 4 yüzer aracı da teyakkuz halinde olacak. - EDİRNE