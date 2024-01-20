Edirne\'de Yoğun Kar Yağışı: Sürücülere Uyarı

Balkanlar üzerinden gelen yoğun kar yağışı Edirne'de etkili olurken, Kapıkule karayolunda polis ve jandarma ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı Edirne'nin rakımı yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kapıkule-Edirne karayolunda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler kar altında sürücüleri güvenli bir şekilde ilerlemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Uluslararası Kapıkule karayolunun trafiğe kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. - EDİRNE