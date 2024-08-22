Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde yurt dışına kaçmaya çalışan 13 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE