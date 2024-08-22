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Edirne'de yürekleri ağza getiren yangın

EDİRNE - Edirne'de gökyüzünü dumanların kapladığı yangın, otogara ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Edirne otogarının arkasında bulunan otluk alanda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ağaçlık ve lastik deposuna sıçrayan yangın, yürekleri ağza getirdi. İtfaiye, orman işletme ve il özel idare ekipleri yangına müdahale etti.

Alevler akaryakıt istasyonuna ve otogara sıçramadan söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı