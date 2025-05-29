Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi - Son Dakika
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Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi

Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi
29.05.2025 20:46
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Edirne'de pazar yerinde görevli zabıta memuru, tartıştığı pazar esnafı tarafından feci şekilde darbedildi. Yaralanan zabıta memuru kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, polis ekipleri saldırıya karıştığı değerlendirilen kişileri gözaltına aldı.

Edirne'de Binevler Kapalı Pazaryeri'nde görev yapan zabıta memuru ile pazarcı esnafı olduğu öğrenilen bazı şahıslar arasında tartışma çıktı.

Edirne'de Zabıta Memuru Pazarcı Esnafı Tarafından Darbedildi

FECİ ŞEKİLDE DARBEDİLDİ

İddiaya göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede zabıta memuru Erdal D. tartıştığı esnaf tarafından feci şekilde darbedildi.

Edirne'de Zabıta Memuru Pazarcı Esnafı Tarafından Darbedildi

AMELİYATA ALINDI

Yaralanan Erdal D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde, Erdal D.'nin burnunda kırıklar olduğu tespit edildiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Edirne'de Zabıta Memuru Pazarcı Esnafı Tarafından Darbedildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, saldırıya karıştığı değerlendirilen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Edirne, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Umut Ürgün:
    elleriniz dert görmesin 9 42 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu pazarcılar ekmeklerine nankör, devletin memurunu dövmek ne demek ülkede düzen kalmadı.. 23 6 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    kendilerini belediye başkanı zannediyorlar 8 18 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    kavga ve kötü tek tabii ki iyi değil ama bazı zabıta arkadaşlar kendini çevik kuvvet polis amiri gibi sanıyorlar yani onlar haddini bilecek zabıtaların en az %50'si boşuna maaş alıyor gereksiz 9 7 Yanıtla
  • Serhat KARADAĞ:
    Oradaki devleti temsil eden devletin görevli memuru. 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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