Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi

Edirne'de Binevler Kapalı Pazaryeri'nde görev yapan zabıta memuru ile pazarcı esnafı olduğu öğrenilen bazı şahıslar arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede zabıta memuru Erdal D. tartıştığı esnaf tarafından feci şekilde darbedildi.
Yaralanan Erdal D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde, Erdal D.'nin burnunda kırıklar olduğu tespit edildiği ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, saldırıya karıştığı değerlendirilen kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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