Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların bayramını kutladı

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet Müdürü Karaburun, diğer uygulama noktalarına da giderek görev başındaki polislerin ve sürücülerin bayramını kutladı. Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşlara kolonya ve şeker ikram etmeye devam edecek. Karaburun, trafik güvenliği ve asayişin sağlanması için emniyet personelinin tam kadro sahada olduğunu belirtti ve huzurlu bir bayram geçirildiğini vurguladı.

16.06.2024 15:31
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Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların bayramını kutladı

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşlarla ve yolarda olan sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, kuralları uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerinde kılınan namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Neredeyse her gün sahada vatandaşlarla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun Kurban Bayramı'nda da sürücülerin bayramını kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca Karaburun, sürücülerin trafik kuralarına uyması konusunda da uyarılarda bulunarak, kurallara uyulmasının önemine değindi.

Emniyet Müdürü Karaburun, Kurban Bayramı dolayısıyla diğer uygulama noktalarına da giderek hem görev başındaki polislerin hem de sürücülerin bayramını kutladı. Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların bayramını tebrik edip kolonya ve şeker ikram etmeye gün boyu devam edeceği belirtildi.

Emniyet kemeri takan ve hız kurallarına uyan sürücülere teşekkür eden Karaburun, güvenli trafik akışının sağlanması için uyarılarda bulundu. Karaburun, Edirne'de trafik güvenliği ve asayişin sağlanması için emniyet personelinin tam kadro sahada olduğunu söyledi. Gümrük kapıları, otoyollar ve kent merkezinde tedbirlerin alındığını belirten Karaburun, vatandaşların bayramını kutladı. Huzurlu bir bayram geçirildiğini belirten Karaburun, "Bizler görevimizin başındayız. Gurbetçilerimiz Edirne'mizden rahat bir şekilde gelip geçebilirler, vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde bayramlarını kutlayabilir. Türk polisi her yerde olduğu gibi Edirne'de görevinin başında, 24 saat halkın hizmetinde. Bu noktada tüm mesai arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Trafik konusuna bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Hız kuralları ve emniyet kemeri takılmasına uyalım. Yorgun yola çıkmayalım. Huzurlu bir şekilde bayramı geçirelim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika

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