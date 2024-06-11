Edirne'de Erasta AVM otoparkında çıkan yangın söndürüldü

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Edirne'de Erasta Alışveriş Merkezi'nin (AVM) otoparkında, park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 güvenlik görevlisinden 1'i hastaneye kaldırıldı.

Edirne Atatürk Bulvarı'nda Erasta Alışveriş Merkezi'nin kapalı otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine AVM'ye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren 3 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen güvenlik görevlilerine ilk müdahaleyi AVM'de gerçekleştirdi. İki güvenlik görevlisi hastaneye gitmeyi kabul etmezken, 1 güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE