Edirne Hamzabeyli kapısında Almanya’ya giden tırda 5 kaçak şişme bot yakalandı

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Lesovo Gümrük Noktası'nda, Türkiye'den Almanya'ya giden bir tırda 5 adet kaçak şişme bot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Eylül 2026 tarihinde Türkiye plakalı yarı römorklu çekici, Türkiye'den Almanya'ya parsiyel yük taşıdığı beyanıyla Lesovo Gümrük Noktası'na geldi. Türk vatandaşı sürücünün belgelerini ibraz etmesinin ardından araç, risk analizi kapsamında X-ray cihazıyla tarandı.

Tarama sırasında kargo bölümünde olağandışı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine araç detaylı fiziki aramaya alındı. Gümrük memurlarınca yapılan aramada, yarı römorkun arka bölümünde motor takılmasına uygun sert kıç tahtaları bulunan 5 adet şişme bot ele geçirildi. Botlara el konulurken olayla ilgili idari ceza soruşturması başlatıldı.

Bulgaristan gümrük makamları, benzer şişme botların Avrupa Birliği ülkelerinden Büyük Britanya'ya Manş Denizi üzerinden yasa dışı göçmen taşımacılığında kullanıldığını belirtti.

Haziran ayının sonunda Lesovo Gümrük Noktası'nda gerçekleştirilen iki ayrı tır denetiminde de, bazıları yatak olarak beyan edilen şiltelerin arasına gizlenmiş 25 adet şişme bot ele geçirilmişti.