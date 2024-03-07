Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 116 Bin 150 Paket Kaçak Sigara Yakalandı - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 116 Bin 150 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 116 Bin 150 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Kaptan Andrevo Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde, katı yakıt peletler arasına konulan 116 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Belarus vatandaşı olan sürücü, peletleri Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Çek Cumhuriyeti'ne taşıdığını belirtti. Yapılan gümrük muayenesinde, pelet çuvalları arasında karton ve kutu sigaraların saklandığı tespit edildi. Toplamda 440 bin euro değerindeki kaçak sigaralara el konuldu ve soruşturma başlatıldı.

07.03.2024 09:07
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Kaptan Andrevo Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde katı yakıt peletler arasına konulan 116 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı.

Kapıkule'den geçip Bulgar Sınır Kapısı'na gelen ve tırda yakıt olarak kullanılan pelet yükü olduğunu belirten Belarus vatandaşı olan sürücü, ısınma amaçlı peletleri Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Çek Cumhuriyeti'ne taşıdığını açıkladı.

Araç, taşınan kargoda şüpheli yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde pelet çuvallarının arasına karton ve kutu sigaraların saklandığı tespit edildi.

Belarus vergi etiketi taşıyan çeşitli markalara ait toplam 116 bin 150 paket sigara bulundu. Yaklaşık olarak 440 bin euro değerinde tüketim malına el konuldu. Yapılan yakamla sonrası Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 116 Bin 150 Paket Kaçak Sigara Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 116 Bin 150 Paket Kaçak Sigara Yakalandı - Son Dakika
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