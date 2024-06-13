Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilo 510 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilo 510 gram kokain ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte olan Bulgaristan plakalı bir otomobilin gizli bölmesine konulan 3 kilo 510 gram kokain, Bulgaristan Kaptan Andreevo sınır polisleri tarafından yakalandı. Otomobilin detaylı bir gümrük incelemesinin ardından gizlenmiş paketler bulundu ve içlerinde kokain olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

13.06.2024 11:00
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte olan Bulgaristan plakalı bir otomobilin gizli bölmesine konulan 3 kilo 510 gram kokain, Bulgaristan Kaptan Andreevo sınır polisleri tarafından yakalandı.

Bulgaristan'ın Sliven ilinden Türkiye'ye gelen Bulgar vatandaşının kullandığı otomobil, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan sınırı çıkış noktasına geldi. Şüpheli hareketlerinden dolayı sınır memurları, aracın detaylı bir gümrük incelemesini talep etti.

Aracın ön bölümüne gizlemiş

Gümrük görevlilerinin sağ ön lastiği ve metal kapağı sökmesinin ardından gizlenmiş paketlere ulaşıldı. Burada her biri siyah beze sarılmış ve şeffaf bir torbaya vakumla kapatılmış, beyan edilmemiş üç paket bulundu.

Paketlerden biri açıldıktan sonra, saha uyuşturucu testinde kokaine reaksiyona giren beyaz toz halinde bir madde içerdiği tespit edildi. Kokainin toplam brüt ağırlığının 3 kilo 510 kilogram olduğu belirtildi.

Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma yapan gümrük müfettişi tarafından Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlattığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilo 510 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilo 510 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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