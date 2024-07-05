Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak İlaç Operasyonu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan Kaptan Andreevo görevlileri tarafından yapılan incelemede, Türkiye'den Kosova'ya giden bir tırda 114 binin üzerinde kaçak ilaç ele geçirildi. Tır şoförü hakkında soruşturma açıldı.

05.07.2024 09:09
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan Kaptan Andreevo görevlileri tarafından, Türkiye'den Kosova'ya ülkeye giren bir tırda yaptığı incelemede 114 binin üzerinde tablet, kapsül, poşet ve solüsyonların bulunduğu gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Kosova vatandaşının kullandığı yabancı plakalı tır, Bulgaristan kontrol noktasına geldi. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Kosova Cumhuriyeti'ne taşınan grup mallarına ilişkin düzenli belgeleri gümrük yetkililerine sundu.

"Risk analizi" yöntemine göre tır, röntgen de dahil olmak üzere kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi ve bu sırada taşınan kargoda olağandışı yoğunluklar tespit edildi. Ardından yapılan fiziki kontrolde, bazıları diyabet, hipertansiyon, epilepsi, gut ve anabolik steroidler için olmak üzere farklı amaçlara yönelik ilaçlarla dolu 12 adet beyan edilmemiş kutu bulundu. Toplamda 85 bin 650 tablet, 17 bin 430 kapsül, 4 bin 292 poşet ve 6 bin 810 ml solüsyon bulundu.

Kaçak ilaçlara el konulduğu, tır şoförü hakkında gümrük yetkililerinin bilgisi ve izni olmadan malları sınırından geçirmeye çalıştığı suçundan soruşturma açıldığı bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika

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