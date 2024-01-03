Edirne Keşan\'da 5 Şüpheli Tutuklandı

Edirne Keşan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma sonucu Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, gözaltındaki 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip adli makamlarca serbest bırakıldı. - EDİRNE