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Edirne Keşan'da 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Edirne Keşan'da 5 Şüpheli Tutuklandı

Edirne Keşan'da yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu, aranan şahısların yakalanması sağlandı. Tutuklanan şüpheliler Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne Keşan\'da 5 Şüpheli Tutuklandı
03.01.2024 - 18:22,
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Edirne Keşan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma sonucu Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, gözaltındaki 1 şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip adli makamlarca serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Keşan'da 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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