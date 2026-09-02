Edirne Keşan'da otomobil su kanalına düşüp bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne Keşan'da otomobil su kanalına düşüp bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı

Edirne Keşan\'da otomobil su kanalına düşüp bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan'dan Edirne istikametine giden yabancı plakalı bir otomobil, Kozköy Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu su kanalına düştükten sonra demir bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına düşüp bariyere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Edirne istikametine giden M.B. yönetimindeki N HM 117 yabancı plakalı otomobil, Kozköy Kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duble yoldaki su kanalına düştükten sonra demir bariyerlere çarptı.

Kazada, M.B. ile H.Y.B., L.B. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Edirne, Keşan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne Keşan'da otomobil su kanalına düşüp bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Keşan'da otomobil su kanalına düşüp bariyere çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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