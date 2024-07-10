Edirne ot yangını mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Edirne ot yangını mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde çıkan ot yangını, mısır tarlasına ve müstakil bir eve sıçramadan vatandaşlar tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda küçük bir baraka zarar görürken, mısırlar tam olarak kurumadığından dolayı yanmadı.

10.07.2024 20:12
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Edirne ot yangını mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü

EDİRNE - Edirne'de çıkan ot yangını mısır tarlasına ve müstakil bir eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün alt kısmındaki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla kovalarla söndürme çalışması yaptı. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürme çalışması yaptı. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme çalışması yaptı.

Aracıyla seyir halindeyken yardım etmek için durduğunu belirten vatandaşlardan Can Çaylar, "Dumanları fark ettik ve aracımızdan çıkıp baktığımızda alevlerin diğer alanlara da sıçradığını gördük. Burada bulunan küçük bir baraka da yandı. Alanda bulunan mısırlarda daha tam olarak kurumadığından dolayı yanmadı. Çok şükür ciddi bir durum yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne ot yangını mısır tarlasına sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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