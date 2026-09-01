Edirne Otogar Yangınında Yaralanan Emre Koçer, İstanbul\'da Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında yaralanarak İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 27 yaşındaki Emre Koçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Edirne otogarında meydana gelen yangında yaralanan Emre Koçer, olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Koçer, burada tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Koçer'den acı haber geldi. 27 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koçer'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.