Edirne Otogar Yangınında Yaralanan Emre Koçer, İstanbul'da Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne Otogar Yangınında Yaralanan Emre Koçer, İstanbul'da Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Edirne Otogar Yangınında Yaralanan Emre Koçer, İstanbul\'da Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
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Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan yangında yaralanan 27 yaşındaki Emre Koçer, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Koçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç adamın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında yaralanarak İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 27 yaşındaki Emre Koçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Edirne otogarında meydana gelen yangında yaralanan Emre Koçer, olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Koçer, burada tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Koçer'den acı haber geldi. 27 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Koçer'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 3. Sayfa, Edirne, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne Otogar Yangınında Yaralanan Emre Koçer, İstanbul'da Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Otogar Yangınında Yaralanan Emre Koçer, İstanbul'da Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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