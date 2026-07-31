Edirne Sınırında Gizli Altın ve Euro Yakalandı - Son Dakika
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Edirne Sınırında Gizli Altın ve Euro Yakalandı

Edirne Sınırında Gizli Altın ve Euro Yakalandı
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Bulgaristan'da bir yolcunun iç çamaşırında gizli 16,3 bin euro ve 228,2 gram altın ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki Lesovo Gümrüğünde gerçekleştirilen denetimde, bir yolcunun iç çamaşırında ve çantasında gizlediği 16 bin 310 euro ile 228,20 gram altın ele geçirildi.

Bulgaristan Gümrük Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Romanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere Lesovo Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı yolcu otobüsü, gümrük muhafaza ve sınır polisi ekiplerinin ortak denetimine alındı.

Yapılan detaylı aramada, Romanya vatandaşı bir yolcunun iç çamaşırında ve çantasında gizlenmiş 16 bin 310 euro ile 228,20 gram altın külçe ve altın madeni para bulundu.

Uzman incelemesinde ele geçirilen altınların yaklaşık 25 bin 115 euro değerinde olduğu belirlenirken, beyan edilmeyen nakit para ve altınlara el konuldu.

Olayla ilgili Romanya vatandaşı yolcu hakkında Bulgaristan Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne Sınırında Gizli Altın ve Euro Yakalandı - Son Dakika

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