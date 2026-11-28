Edirne Uzunköprü'de binanın kazan dairesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Uzunköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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