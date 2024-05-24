Edirne Valiliği kararıyla 'tiny house' yapılarının yıkımı esnasında ortalık karıştı - Son Dakika
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Edirne Valiliği kararıyla 'tiny house' yapılarının yıkımı esnasında ortalık karıştı

Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımı esnasında ortalık karıştı. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan karavanları yıkmak için Valilik talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri ve mülk sahipleri arasında arbede yaşandı. Yıkım çalışmaları devam ederken, bazı kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

24.05.2024 23:12
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Edirne Valiliği kararıyla 'tiny house' yapılarının yıkımı esnasında ortalık karıştı

EDİRNE - Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımı esnasında ortalık karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan karavanları yıkmak için Valilik talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri ve mülk sahipleri arasında arbede yaşandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarım arazilerinde tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini belirterek, geçtiğimiz zaman çerçevesinde muhtarlıklara genelge göndermişti.

Genelgenin ardından Saros Körfezi'nde bulunan 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımına başlandı. 50'den fazla 'tiny house' ve kaçak yapının yıkıldığı bölgede yıkım çalışmaları devam ediyor.

Tarım arazilerinin üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığı esnada, yapı sahipleri ve jandarma arasında arbede yaşandı. Jandarmaya zorluk çıkaran bazı kişilerin kelepçelenerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kelepçelenen mülk sahiplerinden Kadir Akkaya, ruhsatlı plakalı karavanının olduğunu ve buna rağmen yıkıldığını ifade ederek, "Danişment köyünde bulunan özel mülkümüze plakalı ruhsatlı karavanlarımızı yıkmak ve yaşam hakkımızı elimizden almak için Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatı ile mahkemeyi hiçe sayarak usulsüz tebligat yaparak zor kullanarak haklarımızı hiçe sayıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne Valiliği kararıyla 'tiny house' yapılarının yıkımı esnasında ortalık karıştı - Son Dakika

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