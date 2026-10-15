Edirne'de kuruma dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk bulundu, 2'si İstanbul'da - Son Dakika
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Edirne'de kuruma dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk bulundu, 2'si İstanbul'da

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Edirne'de 11 Ekim'de market izninin ardından kuruma dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk, yürütülen çalışmalarla bulundu. Çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgelerde, 2'si İstanbul'da tespit edilerek kuruma teslim edildi.

Edirne'de kaldıkları kuruma geri dönmeyen 13 yabancı uyruklu çocuk, yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu. Çocuklardan 11'i Edirne'de, 2'si ise İstanbul'da tespit edildi.

Market izninin ardından kuruma dönmediler

Edinilen bilgiye göre, 11 Ekim'de kendilerine verilen market izninin ardından Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne dönmeyen 14 çocuktan biri daha sonra kuruma geri döndü. Diğer çocukların bulunması için çalışma başlatıldı.

11'i Edirne'de, 2'si İstanbul'da bulundu

Yürütülen çalışmalar kapsamında çocuklardan 11'i Edirne kent merkezi ve Yunanistan sınırına yakın bölgelerde, 2'si ise İstanbul'da bulundu. Bulunan 13 çocuk yeniden kuruma teslim edildi.

Olayla ilgili sürece ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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