Edremit’te araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'e bağlı Tahtakuşlar Mahallesi Köy İçi Yolu üzerinde meydana gelen araç yangını, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.