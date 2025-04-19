Edremit\'te Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geniş kapsamlı asayiş, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamaya toplam 231 personel katıldı. Asayiş ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ve Ç.M.B. personelinin de yer aldığı uygulamada, suç işlenme riski yüksek mahalleler, parklar, bahçeler, meydanlar ve umuma açık alanlar başta olmak üzere birçok noktada denetimler yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise şok trafik uygulamaları ile kontroller sıklaştırıldı.

Uygulama kapsamında bin 433 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamalarda ayrıca bir kişiden ruhsatsız tüfek, başka şahıslardan ise 11 gram ve 4 gram olmak üzere iki ayrı miktarda bonzai ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan ilçede faaliyet gösteren 30 umuma açık iş yeri denetlenirken herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 88 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde 28 araca toplam 209 bin 194 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR