Kazdağları yolunda otomobil takla attı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunanlar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit - Kalkım karayolu Gülsüm Ana mevkiinde 10 YA plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye 1 araç ve 4 personel ile intikal eden ekipler, araçta sıkışma olmadığını tespit etti. Kaza sonrası araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR