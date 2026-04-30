Edremit'te korkutan ev yangını - Son Dakika
Edremit'te korkutan ev yangını

Edremit\'te korkutan ev yangını
30.04.2026 15:08  Güncelleme: 15:09
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler alt katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yanan dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 24005 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin tüm daireyi sarmasını engellemek ve çatı ile alt katlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın sırasında binada mahsur kalan kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, çıkan yangında dairede ciddi oranda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te korkutan ev yangını - Son Dakika

SON DAKİKA: Edremit'te korkutan ev yangını - Son Dakika
Advertisement
