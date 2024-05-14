Edremit'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edremit'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Edremit\'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuyumculuk yapan Gökhan Arıkan, hastaneye gitmek için yola çıktığı sırada direksiyon başında kalp krizi geçirerek ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

14.05.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçiren kuyumcu, ağaca çarparak duran otomobilinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'te kuyumculuk yaptığı öğrenilen 47 yaşındaki Gökhan Arıkan, gece kendisini iyi hissetmeyince hastaneye gitmek için 10 LC 399 plakalı otomobili ile yola çıktı. 00.30 sularında İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Arıkan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp kaldırım üzerindeki bir ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı öğrenen yakınları fenalık geçirdi

Acı haberi alıp olay yerine gelen kuyumcu Gökhan Arıkan'ın yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Arıkan'ın evde kendini iyi hissetmediği, bu nedenle "Hastane yakın, ben hastaneye gideyim" diyerek evden ayrıldığı, hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Edremit, Güvenlik, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: Edremit'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement