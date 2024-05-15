Edremit'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edremit'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Edremit\'te Kuyumcu Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçiren kuyumcu, ağaca çarparak duran otomobilinde can verdi. Hayatını kaybeden Gökhan Arıkan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

15.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:38
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hastaneye giderken direksiyon başında kalp krizi geçiren kuyumcu, ağaca çarparak duran otomobilinde can verdi. Hayatını kaybeden Gökhan Arıkan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit'te kuyumculuk yaptığı öğrenilen 47 yaşındaki Gökhan Arıkan, gece kendisini iyi hissetmeyince hastaneye gitmek için 10 LC 399 plakalı otomobiliyle yola çıktı. 00.30 sularında İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Arıkan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp kaldırım üzerindeki bir ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arıkan'ın cenazesi bugün Mahkeme Camii'nde kılınan öğlen namazını müteakip Edremit Şehir Mezarlığında defnedildi. Mahkeme Camii'nde aileyi sevenleri ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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