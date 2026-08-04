Edremit\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Hasan Boğuldu mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kazdağlarıda, Kızılkeçili Mahallesi sınırlarında yer alan ve bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan Hasan Boğuldu mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği erken ve etkin müdahale sayesinde yangın, çevreye ve geniş orman dokusuna yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.