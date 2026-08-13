Edremit'te Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor - Son Dakika
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Edremit'te Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor

Edremit\'te Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor
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Kazdağları'ndaki yangında ekipler müdahale ediyor, enerjisi düşerken çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kadıköy mevkinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının ilk dakikalardaki enerjisi düşerken, sayısı artan itfaiye ve orman ekibi ile mücadele de arttı.

Kazdağları eteklerinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınında ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Çevre ilçelerden çok sayıda orman ve itfaiye ekibinin katılması ile yangının enerjisi düşerken, ormanlık alanda mücadelede devam ediyor. 9 uçak ve 6 helikopterin de görev aldığı çalışmalarda yangının ilk çıkış noktası olan Kadıköy mevkinde artık dumanlar gözükmezken, Yolören mevkinde yangını tamamen durdurmak için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yangında arı deposu olarak kullanılan bir köy evinin yangından etkilendiği ve kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kaz Dağı, Edremit, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor - Son Dakika

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