Edremit’te Otopark ve Motosiklet Mağazasına Saldırı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otopark ve motosiklet mağazasına yapılan saldırılara ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz'da Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki otoparkta meydana gelen 'kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması' olayının şüphelisi M.A.İ. ile dün Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan motosiklet mağazasına yapılan saldırının şüphelileri F.E., G.K. ve M.A.İ., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR