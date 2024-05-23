Edremit\'te Sağanak Yağış Sonucu Yollar Sular Altında Kaldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Ani su baskınlarına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile su baskını yaşanan yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri koştu. Araçlarında mahsur kalan bebekler ve annesi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile metrekareye 35 kilogram yağış düştü. İlçenin Çayiçi Caddesi, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı, İtfaiye Meydanı, Maşatlık Caddesi ve Sanayi Sitesi bölgesinde yollar sular altında kaldı. Su basan yollarda birçok vatandaş araçlarının içinde mahsur kaldı. İhbarlar sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri mahsur kalan sürücülere ve vatandaşlara ulaştı. Sanayi bölgesinde araçlarında mahsur kalan anne ve bebekleri Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yağışın ise şiddetini azaltarak akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR