Edremit'te Silahlı Saldırı: 16 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edremit'te Silahlı Saldırı: 16 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki Yiğitcan Tanrıkut, otoparkta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

31.03.2025 18:35
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otoparkta silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 01.00 sıralarında Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparkın yıkama bölümündeki ofis kısmında bir şahsın silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, 16 yaşındaki Yiğitcan Tanrıkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde bir tüfek ele geçirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin B.Ş. (17) olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla B.Ş. ile olayla bağlantılı olduğu düşünülen Y.T. (19) ve Z.E. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Silahlı Saldırı: 16 Yaşında Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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