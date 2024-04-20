Edremit'te Uygulama Noktasında Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te Uygulama Noktasında Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Edremit\'te Uygulama Noktasında Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan bir kişi yakalandı. Şahsın kimlik sorgulamasında 27 yıl 75 gün hapis cezası olduğu ve yakalanan motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan şahıs cezaevine sevk edildi.

20.04.2024 18:10
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan bir kişi polis tarafından yakalandı. 27 yıl 75 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi genelinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu Şok Asayiş-Trafik uygulaması esnasında, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen plakasız motosiklet sürücüsü Y.C. dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü Y.C. yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Y.C.'nin kimlik sorgulamasında 2 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 75 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ayrıca yakalandığı motosikletin de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden çalıntı olduğu anlaşıldı. Y.C. yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Uygulama Noktasında Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Uygulama Noktasında Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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