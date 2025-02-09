Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 696,88 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 696,88 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. - BALIKESİR